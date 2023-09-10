В Приморье от воды освободились еще четыре населенных пункта

Как сообщили в МЧС России, в 9 населенных пунктах остаются подтопленными 125 жилых домов и 469 придомовых территорий

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Паводковая обстановка продолжает стабилизироваться в Приморском крае. За последние сутки от воды освободились еще четыре населенных пункта, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В настоящее время в 9 населенных пунктах остаются подтопленными 125 жилых домов и 469 придомовых территорий. Подтопленных участков дорог и отрезанных населенных пунктов нет. За сутки от воды освободились 4 населенных пункта, 12 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

В 3 пунктах временного размещения остаются 118 человек, в том числе 26 детей. За сутки спасатели просушили 25 домов, откачали воду из 12 подвалов.

С начала работ успели просушить более 1,8 тыс. домов, откачать воду из подвалов 1,5 тыс. жилых домов. В ликвидации последствий ЧС участвуют 708 человек и 151 единица техники. По прогнозам специалистов, на реках Приморья наблюдается повсеместный спад уровня воды.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.