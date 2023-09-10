ЦИК РФ сообщил об уничтожении участка в Запорожской области в результате атаки дронов

Пострадавших нет, отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, но там никого не было. Об этом рассказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05 <...>, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу", - сказал Булаев.

Зампред ЦИК также отметил, что в Херсонской области, в Геническе, "каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака", из-за чего избирком эвакуируется "из основного помещения в другое подвальное помещение".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.