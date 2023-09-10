В Махачкале ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Сильный порывистый ветер повалил десятки деревьев в Махачкале.
"В Махачкале большое количество поваленных ветром деревьев. Городские службы выезжают на локации для распила и вывоза деревьев. На этот момент поступило более 25 заявок на спил и вывоз упавших деревьев", - говорится в сообщении мэрии Махачкалы.
Как рассказали в городской администрации, оборваны линии электропередачи.
"Пока остается перекрытой часть проспекта Р. Гамзатова, где зафиксирован обрыв троллейбусных линий и упало несколько деревьев. На месте работают городские службы", - добавили в пресс-службе.