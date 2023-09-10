В Твери спасатели вынесли четырех человек из горящего дома

Среди них были двое детей

ТАСС, 10 сентября. Пожарные спасли четырех человек, в том числе двоих детей, во время пожара в жилом доме в Твери утром 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Возгорание произошло в доме на улице Спартака. "Благодаря профессиональным и слаженным действиям с помощью трехколенной лестницы было спасено четыре человека, в том числе два ребенка", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, при пожаре спасли мальчика 9 лет и девочку 13 лет. В 07:35 (время совпадает с мск) огонь полностью ликвидировали.