В Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилетов со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил о нескольких атаках беспилотников

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак беспилотников. В результате обстрелов два дома повреждены, один полностью разрушен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа - установлен один прилет. <…> В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено", - проинформировал глава региона.

Также, по словам Гладкова, в Шебекиноском округе в субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь минометных снарядов по селу Терезовка, по селу Муром - пять, по селу Новая Таволжанка - два минометных снаряда. В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено восемь артиллерийских снарядов, в селе Щетиновка сбито два БПЛА противника.

В Грайворонском округе в субботу по окраине села Сподарюшино было выпущено девять минометных снарядов. В результате в двух частных домовладениях выявлены повреждения. "В одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором - поврежден забор", - уточнил губернатор.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировано пять прилетов. В Краснояружском районе из артиллерии и гранатомета обстреляли окраину села Староселье - зафиксировано пять артиллерийских снарядов и десять гранатометных выстрелов. "В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. В поселке Прилесье уничтожен БПЛА противника", - сообщил Гладков.