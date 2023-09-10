На Ставрополье после ДТП с машиной скорой помощи пострадали два человека

Их госпитализировали

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов, попал в аварию в Предгорном округе Ставрополя. В результате госпитализированы два человека, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

По данным краевой Госавтоинспекции, авария произошла около 06:00 на 41-м км дороги Минеральные Воды - Кисловодск недалеко от города-курорта. "Водитель медицинской спецмашины "Газель", следуя на вызов, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, включив звуковой сигнал и маяки, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, водитель которой выехала на разрешающий сигнал с противоположного направления. В результате ДТП госпитализация понадобилась пассажиру скорой (фельдшер) и водителю Niva, - говорится в сообщении.

За рулем машины скорой помощи находился 58-летний местный житель. За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался. По факту аварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников ДТП.