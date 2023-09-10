В Курской области фигурантам дела об отравлении шаурмой предъявили обвинение

В результате отравления умер один человек

ТАСС, 10 сентября. Обвинение предъявлено четырем фигурантам по уголовному делу о гибели девушки и массовом отравлении шаурмой в городе Льгове Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Трем мужчинам и одной женщине органом предварительного расследования предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ленинском районном суде Курска началось судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех уроженцев Республики Таджикистан по этому делу.

Ранее правоохранительные органы задержали в Курске владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех сотрудников - двух поваров и помощника повара. Накануне было возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой. По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. В связи со случаями отравления Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. Всего пострадали 22 человека, 8 из них - дети и подростки.