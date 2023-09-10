В Грузии спасатели обнаружили тело еще одного человека в районе схода оползня

По сообщению МВД республики, в зоне стихии нашли 32 погибших

ТБИЛИСИ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники спасательной службы МВД Грузии обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача более месяца назад. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в Раче в русле реки Чанчахи обнаружили еще одно тело. В муниципалитете Они в зоне стихии поисково-спасательные работы продолжаются в непрерывном режиме. В зоне стихии обнаружено 32 тела, активно идут поиски одного человека", - говорится в сообщении.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Оказались повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница. По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га. Среди погибших есть гражданка России.