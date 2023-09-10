В Хабаровском крае арестовали двух подростков по делу об избиении человека с инвалидностью

По уголовному делу назначили экспертизы, проводятся допросы свидетелей

ТАСС, 10 сентября. Суд в Амурске Хабаровского края арестовал двух подростков по делу об избиении инвалида. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

"В Амурске в отношении подростков, обвиняемых в хулиганстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом по городу СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, ночью 7 сентября 14 и 15-летние подростки, находясь вблизи магазина по Лесной улице в Амурске, нанесли множественные удары ногами и тростью 50-летнему мужчине с ограниченными возможностями - инвалиду третьей группы. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга и ушибами.

По уголовному делу назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей. По поручению председателя СК России в центральный аппарат представлен доклад о ходе расследования.