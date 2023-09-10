В Воронежской области четыре человека погибли от отравления угарным газом в доме

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших

ТАСС, 10 сентября. Двое взрослых и двое детей погибли от отравления газом в доме в селе Ендовище Семилукского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения утром 10 сентября в доме по улице Свободы села Ендовище Семилукского района тел 34-летнего мужчины, его 32-летней супруги и детей: 2-летней девочки и 16-летнего юноши без видимых следов насильственной смерти. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. "Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.