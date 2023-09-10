В Петербурге число госпитализированных после отравления готовой едой выросло до 99

По данным Роспотребнадзора, по результатам лабораторных исследований у восьми заболевших обнаружили Salmonella

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция (ОКИ) выявлена у 171 человека, в том числе у двоих детей, в Санкт-Петербурге после отравления готовой едой, 99 человек находятся в стационарах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

"На 10 сентября 2023 года в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двоих детей. <…> В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении об очаге кишечной инфекции, связанной с кулинарной продукцией компании "Грин бокс", приобретенной посредством сервиса "Самокат" (ООО "Умный Ретейл") в Санкт-Петербурге.

По данным управления, по результатам лабораторных исследований у восьми заболевших обнаружена Salmonella. "Согласно результатам лабораторных исследований <…> в продукции АО "Грин бокс" обнаружена Salmonella", - добавили там.

Для недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний управление составило протокол в отношении компании "Грин бокс" о временном запрете деятельности. Отмечается, что ООО "Умный Ретейл" информировало о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции. В настоящее время продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что началось расследование по факту 34 случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции "Грин бокс", приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат". При проверке производственных помещений АО "Грин бокс" были выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений.