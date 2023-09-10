В Дагестане непогода привела к локальным отключениям электроэнергии

По данным компании "Россети Северный Кавказ", в восстановительных мероприятиях задействованы 85 бригад

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер привел к локальным отключениям электроэнергии в нескольких городах и районах Дагестана. Нарушения в электроснабжении фиксируются в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Кизилюрте, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.

"В связи с ухудшением погоды в Дагестане (шквалистый ветер с порывами до 30 м/с) специалисты сегодня с 07:30 мск переведены на особый режим работы. Из-за усиления ветра фиксируются локальные нарушения электроснабжения части потребителей в Карабудахкентском, Дербентском, Сергокалинском, Хасавюртовском районах, а также городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Кизилюрт", - говорится в сообщении.

По данным компании "Россети Северный Кавказ", в восстановительных мероприятиях задействованы 85 бригад. На помощь дагестанским энергетикам направлены бригады из филиалов компании "Севкавказэнерго" и "Ингушэнерго". В первую очередь специалисты устраняют аварии на социально значимых объектах и избирательных участках.

Ранее в пресс-службе мэрии Махачкалы сообщили, что сильный порывистый ветер повалил десятки деревьев в городе. На центральной улице Расула Гамзатова оборвалась троллейбусная линия. Из-за погодных условий в городе был перенесен ежегодный забег "Атлетика-2023". Ветер повалил баннеры и металлические конструкции, установленные для мероприятия на центральной площади города.