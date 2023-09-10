В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

Прокуратура организовала проверку

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Девять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей на автодороге в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В 09:12 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Талги - Буйнакск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и Honda (микроавтобус). По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, о погибших не сообщается. Личности пострадавших, причины и обстоятельства аварии выясняются.

По факту ДТП организована проверка прокуратурой Дагестана. В ведомстве сообщили, что в ДТП погиб один человек. "В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибший и пострадавшие", - сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.