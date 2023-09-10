10 сентября, 10:16
Военная операция на Украине

Над Орловской областью силы РЭБ подавили беспилотник

Пострадавших нет

ТАСС, 10 сентября. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в селе Сомово Орловской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе с. Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. "Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация под контролем", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияОрловская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация