СМИ: в результате обстрела в столице Судана погибли не менее 35 человек

Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана возложили ответственность за произошедшее на армию

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек погибли в столице Судана, городе Хартуме, в результате авиаударов. Об этом сообщил телеканал Ash-Sharq со ссылкой на медиков.

Согласно данным канала, еще 25 человек доставлены в больницу с ранениями. Удары с воздуха пришлись по южным окраинам Хартума, под интенсивный обстрел попали, в частности, жилые кварталы.

Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана возложили ответственность за произошедшее на армию. Официального комментария со стороны ВС пока не поступало.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.