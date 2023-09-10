10 сентября, 11:20
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения", - написал глава Белгородской области.

По его словам, все оперативные службы находятся на месте. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация