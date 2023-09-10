Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения", - написал глава Белгородской области.

По его словам, все оперативные службы находятся на месте.