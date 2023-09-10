10 сентября, 12:26

Самолет повредил шасси при посадке в Новосибирске

В результате происшествия никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет, который прилетел из Челябинска в Новосибирск, повредил шасси, сообщили ТАСС в новосибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск - Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния", - сообщили в пресс-службе.

На борту самолета находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЧелябинская область
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