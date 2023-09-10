В Челябинске после выпадения 111% месячной нормы осадков подтопило частный сектор

В регионе действует штормовое предупреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Челябинске зафиксировали выпадение 111% от месячной нормы осадков за субботу. Коммунальщикам поступило 58 жалоб на подтопление в основном из сектора частной жилой застройки, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"За прошедшие сутки в Челябинске выпал 41 мм осадков, что составляет 111% от месячной нормы. В диспетчерские службы поступило 58 заявок об очагах подтоплений, в основном из частного сектора, где отсутствует ливневая канализация", - говорится в сообщении.

Коммунальщики уже ликвидировали подтопления на улицах Валдайская и Труда. А на улице Игуменка работы продолжаются.

8 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области из-за прогнозируемых сильных ливней, гроз, града, шквалистого ветра.

Ранее сильные дожди в муниципалитетах Челябинской области продолжались примерно с 28 августа по 2 сентября. Ливни размыли дорогу к селу Александровка в Катав-Ивановском районе. Кроме того, по данным пресс-службы Центра коммунального сервиса, дождями размыло дороги в отдельных районах региона, коммунальная техника испытывала сложности с вывозом мусора с контейнерных площадок.