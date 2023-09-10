В Ленобласти из больницы выписали одну из пострадавших в ДТП

В стационарах остаются восемь детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Одну из девочек, пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, выписали из больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"В городских стационарах остаются восемь детей, пострадавших в результате ДТП на трассе "Скандинавия". Одна девочка выписана из городской больницы №2 святой Марии Магдалины. Пациентка, переведенная из больницы №40 Курортного района в педиатрический университет, остается в тяжелом состоянии. Остальные девочки - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", - говорится в сообщении пресс-службы.