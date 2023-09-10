На севере Италии разбился парашютист

Подобные прыжки вблизи города Больцано ранее не осуществлялись

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Молодой парашютист в вингсьюте погиб, спрыгнув с вершины вблизи города Больцано (область Трентино-Альто-Адидже) на севере Италии. Как сообщает агентство ANSA, тело погибшего обнаружили сотрудники альпийской бригады спасения.

Подобные прыжки в этом районе ранее не осуществлялись. По факту произошедшего открыли формальное расследование. Личность погибшего также устанавливается. Согласно первым сведениям, он являлся местным жителем.

Вингсьют служит для планирующего полета. При приземлении экстремалы используют парашют, и в 2015 году Международная авиационная федерация признала вингсьют-пилотирование и вингсьют-акробатику полноправными видами воздушного спорта. Хотя в 1950-х годах американская федерация парашютного спорта запретила любые испытания крыльев типа "летучая мышь" из-за высокой смертности в результате прыжков. Запрет был снят в 1980-х годах, а в середине 1990-х француз Патрик де Гайардон изобрел современный улучшенный костюм-крыло.