В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося

ТАСС, 10 сентября. Водитель маршрутного такси в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре подрался с подростком из-за неоплаченного проезда. Правоохранители проводят проверку, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Сургуту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 9 сентября между водителем маршрутного такси и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного юношей проезда произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подростку были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.