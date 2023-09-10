10 сентября, 15:47

В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося

ТАСС, 10 сентября. Водитель маршрутного такси в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре подрался с подростком из-за неоплаченного проезда. Правоохранители проводят проверку, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Сургуту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 9 сентября между водителем маршрутного такси и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного юношей проезда произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подростку были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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