У островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр находился в Тихом океане

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в воскресенье у японских островов Токара, относящихся к префектуре Кагосима на юго-западе страны. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 30 км.

Подземные толчки в этом районе происходят с 8 сентября. Власти призывают людей быть осторожными в связи с повышенной сейсмической активностью.

Острова Токара расположены примерно в 300 км от префектуры Кагосима на острове Кюсю, в общей сложности на 12 небольших островах проживает около 700 человек.