В Вологодской области упал вертолет

Пострадали два человека

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека, потерпел крушение в районе озера Воже Вологодской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, два человека пострадали.

"10 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека. В результате происшествия двое граждан получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь, еще один человек на данный момент числится пропавшим без вести", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в качестве одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Следователи выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.