10 сентября, 16:36
Лесные пожары в России

В Новороссийске загорелась лесная подстилка на площади 600 кв. м

К ликвидации пожара привлекли 35 человек и 6 единиц техники

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. В Новороссийске загорелась лесная подстилка на площади 600 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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"В 17:54 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в Новороссийске, в микрорайоне Мефодиевский. В 17:55 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:05 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в тушении задействовали 35 человек и 6 единиц техники.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
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