В ЛНР нашли крупный схрон с оружием, который мог предназначаться для терактов

Часть боеприпасов намерены передать российским военнослужащим

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Крупный схрон с оружием и боеприпасами найден в одном из районов Луганской Народной Республики, сообщили ТАСС в военной комендатуре ЛНР.

"Правоохранительными органами был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Предположительно, содержимое схрона было предназначено для проведения терактов в республике во время голосования. Саперы обследовали найденные боеприпасы, охрану периметра осуществляли сотрудники военной полиции", - рассказал собеседник агентства.

Часть боеприпасов утилизируют, а пригодные - передадут российским военнослужащим. Среди находок одноразовые гранатометы РПГ-18 ("Муха"), РПГ-22 ("Нетто") и РПГ-26 ("Аглень"), более 40 тыс. патронов различного калибра, около 100 ручных гранат, более 300 гранат к гранатомету РПГ-7, более 1 тыс. противопехотных и противотанковых мин.