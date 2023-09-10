СК расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области

Ведомство установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных будет дана правовая оценка

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, совершенной украинскими вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее в МВД сообщили, что ведомство зафиксировало в новых регионах России попытки подрывов и обстрелов избирательных участков во время проведения голосования.