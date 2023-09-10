ВСУ нанесли удар по центру Донецка

В оперативных службах сообщили, что снаряды разорвались в жилых кварталах, в том числе в районе избиркома

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером обстреляли из РСЗО центр Донецка, в том числе район регионального избиркома. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Вечером был обстрел из РСЗО 122 мм по центру Донецка. Снаряды разорвались в жилых кварталах, в том числе в районе избиркома", - сказали в оперативных службах.

Пострадавших в результате обстрела центральной части города нет.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ вечером обстреляли из РСЗО Куйбышевский и Ворошиловский районы столицы ДНР.