В Венгрии в результате катастрофы спортивного самолета погибли два человека

Четверо получили травмы

БУДАПЕШТ, 10 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести в результате катастрофы спортивного самолета во время авиашоу в районе города Секешфехервар (область Фейер) в Венгрии. Как сообщило информационное агентство MTI, машина потеряла управление и, упав на землю, взорвалась.

"По данным департамента полиции, в результате аварии погибли 67-летняя женщина и 37-летний мужчина", - уточнило агентство. Самолет упал рядом с автостоянкой и взорвался, после чего загорелся один из припаркованных там автомобилей. Находившиеся в автомашине, а также возле нее люди - двое взрослых и двое детей - получили ожоги и другие травмы. Они были доставлены службой скорой помощи в больницы Секешфехервара и Будапешта.

После трагического инцидента авиашоу было прекращено. Причины аварии пока не известны, начато расследование.