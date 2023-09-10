Уголовное дело возбудили из-за смерти нерожденного ребенка в томском медучреждении

Женщина находится в реанимации

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Женщина в Томске потеряла плод и попала в реанимацию, по предварительным данным, из-за того, что врачи не отреагировали на ее жалобы в одной из медклиник. Возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"СУ СК России по Томской области по факту причинения по неосторожности тяжких последствий роженице в виде гибели плода в медицинском учреждении Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 28 августа женщину госпитализировали в одно из медицинских учреждений Томска. 5 сентября, несмотря на ее многочисленные жалобы на боли внизу живота, мер, направленных на диагностику их причин, принято не было. В результате отсутствия диагностики и дальнейшего лечения в тот же день зафиксировали смерть плода, а роженицу госпитализировали в Томскую областную клиническую больницу.

В социальных сетях муж потерпевшей сообщал, что женщина была на 36-й неделе беременности. Она попала в больницу из-за плохих анализов, позже ей стало хуже, однако, по его данным, помощь ей не оказали. В результате женщине провели операцию, ребенок умер, а она сама попала в реанимацию.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. Областной департамент здравоохранения также проводит проверку.