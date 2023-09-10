10 сентября, 20:45

Британское правительство направит в Марокко 60 спасателей и поисковое оборудование

Глава Минобороны королевства Грант Шэппс отметил, что его страна возглавила международные усилия по усилению поисково-спасательных операций

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Великобритания направит в Марокко 60 спасателей с поисковым оборудованием и собаками, которые будут помогать извлекать людей из-под завалов после произошедшего в стране землетрясения. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

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Специалистов доставит в страну транспортный самолет британских ВВС. "Это невероятно тяжелый момент для жителей Марокко, особенно для тех, чьи близкие погибли или пропали без вести, - заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. - Великобритания возглавила международные усилия по усилению поисково-спасательных операций, быстро развернув наши уникальные стратегические возможности по переброске грузов, гуманитарной помощи и специалистов по воздуху". 

Теги:
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