10 сентября, 22:51

В Саратовской области в результате пожара погибли трое детей

Возгорание произошло в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Трое детей  погибли в результате пожара в Дергачевском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. После тушения огня в помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, пяти и восьми лет", - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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