В Саратовской области в результате пожара погибли трое детей

Возгорание произошло в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате пожара в Дергачевском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. После тушения огня в помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, пяти и восьми лет", - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.