Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Атака была пресечена около 01:20 мск

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что фрагменты одного из двух сбитых беспилотников в Яковлевском городском округе Белгородской области упали на проезжую часть, пострадавших нет.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что на месте происшествия работают все оперативные службы.