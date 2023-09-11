10 сентября, 23:05,
обновлено 10 сентября, 23:23
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Татьяна Симоненкова/ ТАСС, архив
© Татьяна Симоненкова/ ТАСС, архив

Атака была пресечена около 01:20 мск

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что фрагменты одного из двух сбитых беспилотников в Яковлевском городском округе Белгородской области упали на проезжую часть, пострадавших нет.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что на месте происшествия работают все оперативные службы. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация