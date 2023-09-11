В Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Горожанам рекомендуют меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих накоплению в воздухе вредных примесей, объявлено в Новосибирске. Введен режим НМУ первой степени опасности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«11 сентября 2023 года на территории города Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении. Режим продлится до 18:00 (14:00 мск).

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.