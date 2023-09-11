В Якутии заявили о ликвидации всех лесных пожаров

Последние два возгорания потушили на территории Олекминского района

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Все лесные пожары на территории Якутии потушены, последние два возгорания ликвидированы за прошедшие сутки. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале.

«Все лесные пожары на территории Якутии потушены. Последние два ликвидированы за сутки на территории Олекминского района. Погода, конечно, нам здорово помогла в последние дни. Но не будем обесценивать человеческий труд, так как множество пожаров было потушено вручную в сложнейших условиях непроходимой тайги», — написал Садовников.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории).

К концу августа власти сообщили о стабилизации пожароопасной обстановки на территории республики. 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. Режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, снят в Якутии 6 сентября. Как отмечали республиканские власти, удалось достичь главной задачи — недопущения огня к населенным пунктам и объектам экономики. В пик пожароопасного сезона в Якутии число задействованных в тушении людей достигало более 1,5 тыс.