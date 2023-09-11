В Красноярском крае завели уголовное дело после смерти упавшего в яму ребенка

Происшествие произошло в Бирилюсском районе

ТАСС, 11 сентября. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью восьмилетней девочки в яме в Бирилюсском районе Красноярского края. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

«Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью восьмилетней девочки в Бирилюсском районе. Погибший ребенок обнаружен вчера вечером в селе Новобирилюссы в яме, выкопанной собственником соседнего дома под установку заборного столба. Тело находилось без внешних признаков насильственной смерти в положении вниз руками и головой», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 10 сентября в селе Новобирилюссы девочка ушла на прогулку и пропала. Через какое-то время мама девочки обратилась с сообщением о пропаже дочери. В ходе поисков тело ребенка обнаружено рядом с местом игры в яме глубиной около 85 см. Предположительно, это отверстие и еще четыре таких же рядом в земле выкопал хозяин соседнего дома для установки нового забора.

Семья девочки характеризуется как благополучная, погибшая была единственным ребенком в семье. Расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) поставлено на контроль в прокуратуре.