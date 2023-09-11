11 сентября, 04:49

В Югре при столкновении легковушек погиб человек

Еще пятеро пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В Нефтеюганске в результате автоаварии пассажир Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель этого же транспортного средства и три его пассажира, а также пассажир Toyota получили травмы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП случилось на улице Объездной, 31-летний водитель Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с Lada, которая ехала по главной дороге. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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