В Югре при столкновении легковушек погиб человек

Еще пятеро пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В Нефтеюганске в результате автоаварии пассажир Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель этого же транспортного средства и три его пассажира, а также пассажир Toyota получили травмы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП случилось на улице Объездной, 31-летний водитель Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с Lada, которая ехала по главной дороге.