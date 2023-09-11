11 сентября, 05:19

Водолазы обнаружили тело погибшего при крушении вертолета под Вологдой

Сейчас ведутся работы по подъему тела

ТАСС, 11 сентября. Тело мужчины, погибшего при крушении частного вертолета Robinson в Вологодской области, обнаружено в кабине воздушного судна. Ее нашли водолазы, сейчас ведутся работы по подъему тела. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Сегодня утром на месте крушения вертолета начались водолазные спуски. В кабине обнаружено тело погибшего. Проводится работа по извлечению тела из воды. Накануне спасатели обследовали акваторию и установили точное место крушения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ЧП с частным вертолетом Robinson произошло вечером 10 сентября на озере Воже недалеко от острова Спас в Кирилловском округе, в 8 км от берега. Вертолет летел очень низко над водой, предположительно, задел воду и упал в озеро. На борту находились трое мужчин. Пилот и один его пассажир выжили, они госпитализированы в вожегодскую больницу с переломами и ушибами.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.  

Теги:
РоссияВологодская область
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