В якутском поселке на мусорном полигоне обнаружили тело новорожденного ребенка

Проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Процессуальная проверка проводится по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на полигоне бытовых отходов в поселке Батагай в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 9 сентября на полигоне для бытовых отходов тела новорожденного ребенка мужского пола. Тело обнаружил водитель специального автомобиля для отходов, о своей находке мужчина сообщил в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и другие первоначальные проверочные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.