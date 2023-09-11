На пенсионера в Югре завели дело за жестокое убийство щенка

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который жестоко убил щенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре.

"В Кондинском районе полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным) в отношении 62-летнего местного жителя. Наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения - обязательство о явке", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый несколько раз ударил деревянным брусом щенка. Силовики изъяли брус.