11 сентября, 05:40,
обновлено 11 сентября, 05:45

В Ростовской области подросток ранил ножом четверых взрослых в школе

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, злоумышленника задержали очевидцы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Подросток в понедельник утром ранил четверых взрослых при попытке пройти в школу с ножом в Неклиновском районе Ростовской области, он задержан очевидцами.

Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал", - написал губернатор. 

Глава региона добавил, что состояние пострадавших - легкой степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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