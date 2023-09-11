В Ростовской области подросток ранил ножом четверых взрослых в школе

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, злоумышленника задержали очевидцы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Подросток в понедельник утром ранил четверых взрослых при попытке пройти в школу с ножом в Неклиновском районе Ростовской области, он задержан очевидцами.

Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал", - написал губернатор.

Глава региона добавил, что состояние пострадавших - легкой степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.