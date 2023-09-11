В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Одесской и Полтавской областях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, а так же на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 08:48 сирены прозвучали в Кировоградской и Черкасской областях. Через минуту в красной зоне оказались Винницкая, Николаевская, Одесская и Полтавская области.

В 09:15 воздушную тревогу начали отменять.

В новость внесены изменения (09:31 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.