В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, а так же на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В 08:48 сирены прозвучали в Кировоградской и Черкасской областях. Через минуту в красной зоне оказались Винницкая, Николаевская, Одесская и Полтавская области.
В 09:15 воздушную тревогу начали отменять.
В новость внесены изменения (09:31 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.