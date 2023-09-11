В ДТП на трассе М-4 "Дон" пострадали 12 человек

Среди травмированных есть дети

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Динском районе на Кубани, в результате пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"ДТП произошло в ночь на 11 сентября на 22-м км трассы М-4 "Дон" в Динском районе. Столкнулись пассажирская газель, в которой находились 12 человек, и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.

Двум пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Как сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, после аварии "были госпитализированы 10 человек, из них 3 ребенка". "Пострадавшие доставлены в ЦРБ Динского района и лечебные учреждения Краснодара. Движение на автодороге не перекрывалось. Регулируется сотрудниками ГИБДД", - говорится в сообщении главка.

Как пояснили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительной версии, аварию спровоцировал водитель грузовика. "Предварительно установлено, что 53-летний водитель грузового авто Renault не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Газель", - говорится в сообщении краевого главка полиции. По данным ведомства, в аварии пострадали семь пассажиров "Газели", трое их которых несовершеннолетние.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.