В Дагестане восстановили прерванное непогодой электроснабжение

В устранении аварий дагестанским энергетикам помогают специалисты из филиалов "Ингушэнерго", "Севкавказэнерго", "Каббалкэнерго" и "Ставропольэнерго"

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение сетей, ведущих от крупных подстанций Дагестана. В регионе продолжают фиксироваться локальные нарушения, их устраняют по заявкам, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Северный Кавказ".

В воскресенье из-за сильного ветра без электричества остались жителей ряда городов и районов Дагестана. Нарушения фиксировали в Карабудахкентском, Дербентском, Сергокалинском, Хасавюртовском районах, а также Махачкале, Дербенте, Каспийске и Кизилюрте.

"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 04:00 мск 11 сентября устранили все технологические нарушения в основной сети 6-10 кВ, зафиксированные на энергообъектах компании после шквалистого ветра в Дагестане",- говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минэнерго региона, энергетикам удалось восстановить сети, ведущие от крупных подстанций. В настоящее время специалисты продолжают работу по более чем 300 заявкам потребителей, поступившим из-за локальных нарушений электроснабжения.

По данным компании "Россети Северный Кавказ", в устранении аварий дагестанским энергетикам помогают специалисты из филиалов "Ингушэнерго", "Севкавказэнерго", "Каббалкэнерго" и "Ставропольэнерго".

В компании добавили, что на энергообъектах сохраняется угроза возникновения повторных технологических нарушений.