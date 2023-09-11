11 сентября, 06:34
Военная операция на Украине

В Красноярске арестовали сторонника украинской террористической организации

По данным правоохранительных органов, сторонник легиона "Свобода России" передавал в террористическую организацию данные сотрудников таможни

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сторонника украинской террористической организации - легион "Свобода России" (запрещена на территории РФ) - арестовали в Красноярске, ему инкриминируют две статьи террористической направленности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Мужчина работал инспектором Сибирской электронной таможни и был задержан за расклейку листовок террористической организации - легион "Свобода России", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям террористической направленности.

Также, по данным правоохранительных органов, мужчина передавал в террористическую организацию данные сотрудников таможни. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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