В Новороссийске полностью потушили возгорание лесной подстилки

В общей сложности в тушении задействовали 57 человек и 16 единиц техники

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание лесной подстилки в Новороссийске на площади 1,1 га. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Новороссийске в 06:00 ликвидировали лесной пожар вблизи микрорайона Мефодиевка. В общей сложности в тушении задействовали 57 человек и 16 единиц техники. Работы осложнялись порывами ветра и крутым склоном горной местности", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, информация о пожаре в микрорайоне Мефодиевский в Новороссийске поступила в воскресенье в 17:54 мск. Загорелась лесная подстилка на площади 600 кв. м. Около 20:00 мск в ведомстве уточняли, что площадь пожара увеличилась до 0,8 га, огонь продолжал распространяться. Вечером в воскресенье была объявлена локализация пожара на площади почти 1,1 га.