11 сентября, 06:57
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ нарастили удары беспилотниками по окрестностям Донецка и Ясиноватой

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин пояснил, что большая часть ударов приходится по гражданским машинам немногочисленного местного населения и жилым домам

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили удары дронами по жилым населенным пунктам вблизи Донецка и Ясиноватой. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

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"Последнюю неделю украинские подразделения кратно нарастили удары дронами-камикадзе по селам под Донецком и Ясиноватой. Несмотря на обстановку, там продолжают жить люди, только перемещаться им теперь втройне опасно", - сказал Гагин.

Советник пояснил, что большая часть ударов приходится по гражданским машинам немногочисленного местного населения и жилым домам. Он уточнил, что под огонь попадают жители сел Спартак, Минеральное, Яковлевка и других прифронтовых населенных пунктов. 

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