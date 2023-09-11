В Брянске эвакуировали гимназию и школу из-за сообщений о минировании

К учебным заведениям направлены все службы жизнеобеспечения

ТАСС, 11 сентября. Гимназию № 3 и школу № 51 в Брянске эвакуировали из-за поступившей информации о минировании, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В 08:18 в дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что в Брянске заминированы гимназия № 3 в Володарском районе и школа № 51 в Фокинском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к учебным заведениям направлены все службы жизнеобеспечения. Учащиеся эвакуированы. "Специалисты проверяют информацию о минировании", - сообщили в пресс-службе.