11 сентября, 07:12

В Брянске эвакуировали гимназию и школу из-за сообщений о минировании

К учебным заведениям направлены все службы жизнеобеспечения

ТАСС, 11 сентября. Гимназию № 3 и школу № 51 в Брянске эвакуировали из-за поступившей информации о минировании, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В 08:18 в дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что в Брянске заминированы гимназия № 3 в Володарском районе и школа № 51 в Фокинском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к учебным заведениям  направлены все службы жизнеобеспечения. Учащиеся эвакуированы. "Специалисты проверяют информацию о минировании", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация