На каховском направлении уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б"

По словам представителя оперативных служб региона, в островной зоне уничтожили позицию ВСУ, на херсонском - 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплект к нему

ГЕНИЧЕСК, 11 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом", - сказал он, уточнив, что уничтожены пять военнослужащих ВСУ и двое получили ранения.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, на херсонском - 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплект к нему.