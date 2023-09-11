Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку военнослужащего ВСУ за убийства жителей Мариуполя

Игорь Таран убил четырех человек, еще семеро смогли скрыться

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана за убийства жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Установлено, что Таран в период с 11 по 16 марта 2022 года, находясь на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, обнаружил идущих по улице четырех гражданских мужчин, о чем доложил командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. От полученных ранений двое граждан скончались на месте, еще двум удалось скрыться от обстрела", - сказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, 22 марта 2022 года на той же боевой позиции Таран обнаружил группу мирных жителей из шести мужчин и одной женщины, которые шли к зданию бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира Таран произвел в них прицельные выстрелы из автомата, двое мужчин погибли, остальным удалось скрыться.

В отношении его командира Свинарчука уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.