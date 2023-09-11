Военные Израиля изъяли на границе с Египтом партию наркотиков стоимостью $1,69 млн

О задержании контрабандистов не сообщается

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков с территории Египта, общая стоимость груза оценивается по меньшей мере в $1,69 млн. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье. "Военнослужащие заметили нескольких подозреваемых, которые попытались незаконно ввезти наркотики из Египта на израильскую территорию недалеко от горы Хариф. Прибывшие на место происшествия военнослужащие Армии обороны Израиля предотвратили попытку контрабанды и изъяли не менее 164 кг наркотиков оценочной стоимостью 6,5 млн шекелей [около $1,69 млн]", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе добавили, что конфискованные наркотики передали сотрудникам израильской полиции для дальнейших разбирательств. О задержании контрабандистов не сообщается.